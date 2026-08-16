قیمت امروز rarecoin

قیمت لحظه‌ ای rarecoin (RARECOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.00174213 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RARECOIN به USD برابر با $ 0.00174213 برای هر RARECOIN می‌ باشد.

توکن rarecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,411.78 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.99M RARECOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RARECOIN در بازه‌ ای بین $ 0.00171871 (حداقل) و $ 0.00174213 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03261541 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00144185 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RARECOIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.92 رسیده است.

اطلاعات بازار rarecoin (RARECOIN)

ارزش بازار $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K حجم (24 ساعته) $ 21.92$ 21.92 $ 21.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K سرمایه در گردش 9.99M 9.99M 9.99M عرضه کل 9,994,808.928571 9,994,808.928571 9,994,808.928571

ارزش بازار فعلی rarecoin برابر است با $ 17.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.92. عرضه در گردش RARECOIN برابر است با 9.99M، و عرضه کل آن 9994808.928571 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.41K است.