📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by "Big Cousin" CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness. 🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities. 🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity. 🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And "Cousin CZ" has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project's real impact and dedication. 👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come. NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NianNian (NIANNIAN) امروز NianNian (NIANNIAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NIANNIAN به واحد USD برابر است با 0.00308061 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NIANNIAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00308061 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NIANNIAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NianNian چقدر است؟ ارزش بازار NIANNIAN برابر است با $ 2.88M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NIANNIAN چقدر است؟ عرضه در گردش NIANNIAN برابر است با 936.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NIANNIAN چقدر بوده است؟ NIANNIAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00997572 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NIANNIAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NIANNIAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NIANNIAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NIANNIAN برابر است با -- USD . آیا NIANNIAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NIANNIAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NIANNIAN مراجعه کنید.

