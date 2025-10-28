Moona LisaMOONA چیست

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong. $MOONA isn't just a meme coin — it's a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model? Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci's mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It's art, it's satire, it's history rewritten on-chain.

توکنومیکس Moona Lisa (MOONA)

درک، توکنومیکس Moona Lisa (MOONA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOONA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Moona Lisa (MOONA) امروز Moona Lisa (MOONA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOONA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOONA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOONA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Moona Lisa چقدر است؟ ارزش بازار MOONA برابر است با $ 86.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOONA چقدر است؟ عرضه در گردش MOONA برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOONA چقدر بوده است؟ MOONA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00913512 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOONA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOONA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MOONA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOONA برابر است با -- USD . آیا MOONA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOONA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOONA مراجعه کنید.

