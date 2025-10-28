قیمت Moona Lisa (MOONA)
قیمت لحظه ای Moona Lisa (MOONA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MOONA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MOONA برابر با $ 0.00913512 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MOONA در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.55% و در 7 روز گذشته -11.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Moona Lisa برابر است با $ 86.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOONA برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997774.197989 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 86.16K است.
امروز، تغییر قیمت Moona Lisa به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Moona Lisa به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Moona Lisa به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Moona Lisa به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+0.55%
|30 روز
|$ 0
|-75.51%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
$MOONA – From Da Vinci to Blockchain
They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.
$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?
Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.
