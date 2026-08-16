قیمت امروز LiquiFy Dao

قیمت لحظه‌ ای LiquiFy Dao (LIQUIFY) در حال حاضر برابر با $ 0.00450533 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIQUIFY به USD برابر با $ 0.00450533 برای هر LIQUIFY می‌ باشد.

توکن LiquiFy Dao در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,505,364 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LIQUIFY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIQUIFY در بازه‌ ای بین $ 0.00450186 (حداقل) و $ 0.00451105 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00453624 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00449962 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIQUIFY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.87K رسیده است.

اطلاعات بازار LiquiFy Dao (LIQUIFY)

ارزش بازار $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M حجم (24 ساعته) $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LiquiFy Dao برابر است با $ 4.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.87K. عرضه در گردش LIQUIFY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.51M است.