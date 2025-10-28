قیمت لحظه‌ ای Finna AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FINNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FINNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Finna AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FINNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FINNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:46:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Finna AI (FINNA) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Finna AI (FINNA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FINNA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FINNA برابر با $ 0.00201926 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FINNA در یک ساعت گذشته -1.05%، در 24 ساعت گذشته -10.58% و در 7 روز گذشته -3.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Finna AI (FINNA)

ارزش بازار فعلی Finna AI برابر است با $ 62.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FINNA برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999982470.142927 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.26K است.

تاریخچه قیمت Finna AI (FINNA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Finna AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Finna AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Finna AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Finna AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-10.58%
30 روز$ 0-13.52%
60 روز$ 0-70.07%
90 روز$ 0--

Finna AIFINNA چیست

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Finna AI (USD)

ارزش Finna AI (FINNA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Finna AI (FINNA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Finna AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Finna AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Finna AI (FINNA)

درک، توکنومیکس Finna AI (FINNA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FINNA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Finna AI (FINNA)

امروز Finna AI (FINNA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FINNA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FINNA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FINNA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Finna AI چقدر است؟
ارزش بازار FINNA برابر است با $ 62.26K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FINNA چقدر است؟
عرضه در گردش FINNA برابر است با 999.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FINNA چقدر بوده است؟
FINNA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00201926 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FINNA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FINNA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FINNA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FINNA برابر است با -- USD.
آیا FINNA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FINNA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FINNA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:46:38 (UTC+8)

