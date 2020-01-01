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برترین توکن‌ های اکوسیستم Starknet بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Starknet را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 885,27
-0,01%
+0,18%
-1,42%
$ 227,46B
$ 24,37K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00095
0,00%
+0,01%
+0,03%
$ 74,87B
$ 30,16M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 180,17
-0,02%
+0,29%
-2,68%
$ 7,36B
$ 1,24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,53
-0,21%
+6,23%
+16,58%
$ 6,28B
$ 93,42K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,999671
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 2,77B
$ 35,72M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63 343
-0,08%
+0,00%
-2,73%
$ 649,41M
$ 267,18K
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63 063
-0,02%
+0,00%
-2,65%
$ 283,50M
$ 290,84K
8
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1,017
0,00%
0,00%
0,00%
$ 148,07M
--
9
STRK
STRK
STRK
$ 0,02321
+0,04%
+1,13%
-1,32%
$ 147,57M
$ 5,61M
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006182
0,00%
-0,18%
-4,00%
$ 61,76M
$ 95,82M
11
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0,998796
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 36,19M
$ 20,10K
12
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63 052
-0,06%
+0,00%
-2,70%
$ 34,96M
$ 9,22K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
0,00%
$ 8,18M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63 031
+0,06%
-0,00%
-4,08%
$ 6,09M
$ 90,52K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,418447
-0,14%
+0,01%
-8,23%
$ 4,18M
$ 1,68K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0,00176865
-0,09%
+0,02%
-11,10%
$ 1,77M
$ 166,15K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 62 784
-0,08%
+0,00%
-2,92%
$ 609,89K
--
18
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0,00540754
0,00%
--
-2,02%
$ 540,75K
$ 12,01
19
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0,00200749
+0,08%
-0,07%
-7,50%
$ 440,29K
$ 53,66
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0,03425201
+0,08%
-0,08%
-9,68%
$ 342,50K
$ 4,25
21
Opus CASH
Opus CASH
CASH
$ 1,019
-0,10%
-0,02%
+7,19%
$ 314,92K
$ 42,85
22
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9,3026E-11
0,00%
+0,70%
-1,79%
$ 93,03K
--
23
SISTER
SISTER
SSTR
$ 3,97E-6
0,00%
-0,20%
+1,79%
$ 39,60K
--
24
UNO
UNO
UNO
$ 0,883183
0,00%
+0,00%
-0,88%
$ 14,37K
$ 2,35

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Starknet چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Starknet به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $320.12B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Starknet چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Starknet که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Starknet در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم Starknet را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Starknet می‌توان به ETH, USDC, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Starknet چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Starknet در حال حاضر حدود $320.12B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Starknet، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.