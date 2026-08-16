قیمت امروز Midas mRe7BTC

قیمت لحظه‌ ای Midas mRe7BTC (MRE7BTC) در حال حاضر برابر با $ 62,714 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MRE7BTC به USD برابر با $ 62,714 برای هر MRE7BTC می‌ باشد.

توکن Midas mRe7BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 609,206 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.71 MRE7BTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MRE7BTC در بازه‌ ای بین $ 62,552 (حداقل) و $ 62,839 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 109,758 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 60,459 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MRE7BTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

ارزش بازار $ 609.21K$ 609.21K $ 609.21K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 609.21K$ 609.21K $ 609.21K سرمایه در گردش 9.71 9.71 9.71 عرضه کل 9.714017715970947 9.714017715970947 9.714017715970947

ارزش بازار فعلی Midas mRe7BTC برابر است با $ 609.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MRE7BTC برابر است با 9.71، و عرضه کل آن 9.714017715970947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 609.21K است.