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برترین توکن‌ های اینفو فای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اینفو فای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2559
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
2
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3722
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
3
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01531
+0.39%
+0.06%
-54.47%
$ 10.44M
$ 11.92M
4
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011276
+0.14%
-11.04%
-28.16%
$ 8.59M
$ 7.32M
5
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00017118
+0.11%
--
+3.93%
$ 171.16K
$ 20.86
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 9.591E-5
0.00%
+3.20%
-17.20%
$ 88.06K
--
7
Retail DAO
Retail DAO
RETAIL
$ 0.0001016
0.00%
--
-3.39%
$ 74.00K
$ 4.06
8
Arbus
Arbus
ARBUS
$ 0.00010014
-0.05%
+0.01%
-0.20%
$ 64.67K
$ 16.52

سوالات متداول

توکن‌ های اینفو فای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اینفو فای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $237.44M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اینفو فای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اینفو فای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DCK با ثبت تغییر قیمتی 3.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اینفو فای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته اینفو فای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اینفو فای می‌توان به TRAC, KAITO, BMT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اینفو فای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اینفو فای در حال حاضر حدود $237.44M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اینفو فای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.