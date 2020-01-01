خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های لانچ‌پد DaoMaker بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد DaoMaker را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001532
-0.07%
+0.99%
+3.44%
$ 25.74M
$ 222.07M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.01703
+0.29%
-0.53%
-5.44%
$ 16.62M
$ 3.28M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12483
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.0199
+0.10%
+0.45%
-8.80%
$ 4.17M
$ 2.87M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001148
+0.09%
-1.04%
-0.52%
$ 2.06M
$ 45.42M
6
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02047
-0.19%
-0.97%
-0.19%
$ 1.99M
$ 4.03M
7
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020224
0.00%
-0.00%
-0.01%
$ 1.81M
$ 595.94
8
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.001904
+0.21%
-1.24%
-7.25%
$ 1.72M
$ 29.85M
9
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226624
0.00%
--
+16.58%
$ 1.03M
$ 16.35
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00042163
+0.01%
-0.04%
-4.26%
$ 1.02M
$ 3.64K
11
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
+0.85%
+0.85%
+15.61%
$ 939.94K
$ 6.46M
12
Orion
Orion
ORN
$ 0.01229438
-0.02%
+0.01%
+0.68%
$ 770.07K
$ 46.30
13
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00010726
+0.46%
-0.43%
-27.15%
$ 493.42K
$ 582.52K
14
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120115
+0.01%
0.00%
-10.39%
$ 374.47K
$ 222.01
15
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00256222
0.00%
+0.01%
-4.49%
$ 307.46K
$ 261.80
16
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001592
0.00%
+0.44%
-3.93%
$ 257.11K
$ 14.14M
17
Wam
Wam
WAM
$ 0.0003501
+0.01%
--
-1.68%
$ 237.88K
$ 1.40K
18
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00031394
+0.04%
0.00%
-7.10%
$ 219.94K
$ 18.77
19
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.218E-5
-0.36%
-2.30%
-5.42%
$ 210.57K
--
20
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.21614
+0.01%
-0.01%
-1.89%
$ 177.55K
$ 43.59
21
Hord
Hord
HORD
$ 0.00185316
-0.01%
0.00%
-6.48%
$ 164.24K
$ 142.86
22
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00202932
+0.03%
+0.00%
-0.65%
$ 139.82K
$ 2.73
23
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00023978
0.00%
--
-22.60%
$ 137.76K
$ 6.08
24
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.32E-6
+0.93%
-1.20%
-34.74%
$ 136.43K
--
25
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0022242
+7.62%
+0.01%
+5.12%
$ 118.93K
$ 8.50K
26
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.866E-5
0.00%
+0.40%
-3.83%
$ 101.36K
--
27
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
+11.75%
$ 96.18K
$ 44.07
28
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100676
0.00%
--
+2.48%
$ 92.08K
$ 1.11
29
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
30
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
0.00%
$ 83.63K
$ 2.42
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.597E-5
0.00%
-1.90%
-16.61%
$ 46.04K
--
32
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
0.00%
$ 38.99K
$ 2.03
33
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00450203
-3.86%
-0.03%
-16.87%
$ 34.42K
$ 234.59
34
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
0.00%
$ 32.85K
$ 31.45
35
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.26E-6
0.00%
+0.10%
-4.91%
$ 28.21K
--
36
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013678
0.00%
+0.00%
-14.91%
$ 26.65K
$ 4.31
37
KingdomX
KingdomX
KT
$ 6.808E-5
0.00%
+0.20%
-57.98%
$ 25.16K
--
38
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.413E-5
+0.03%
-5.10%
-37.97%
$ 21.84K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
+1.08%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.6356
-0.11%
-0.88%
+12.07%
--
$ 1.27K
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065912
-0.06%
-0.46%
-0.38%
--
$ 845.74M

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد DaoMaker چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد DaoMaker به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 42 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $73.98M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد DaoMaker چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد DaoMaker که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VR با ثبت تغییر قیمتی 0.99% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد DaoMaker در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 42 توکن از دسته لانچ‌پد DaoMaker را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد DaoMaker می‌توان به VR, CPOOL, ALICE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد DaoMaker چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد DaoMaker در حال حاضر حدود $73.98M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد DaoMaker، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.