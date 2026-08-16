قیمت امروز LayerAI

قیمت لحظه‌ ای LayerAI (LAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAI به USD برابر با $ 0 برای هر LAI می‌ باشد.

توکن LayerAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,706 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.29B LAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.147463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LayerAI (LAI)

ارزش بازار $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K سرمایه در گردش 2.29B 2.29B 2.29B عرضه کل 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

ارزش بازار فعلی LayerAI برابر است با $ 88.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAI برابر است با 2.29B، و عرضه کل آن 2895298317.653897 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.93K است.