قیمت لحظه‌ ای Yield Protocol امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YIELD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YIELD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yield Protocol امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YIELD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YIELD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Yield Protocol

قیمت Yield Protocol (YIELD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YIELD به USD:

$0.00063479
$0.00063479$0.00063479
0.00%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yield Protocol (YIELD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:30:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yield Protocol (YIELD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.547757
$ 0.547757$ 0.547757

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-0.01%

+3.45%

+3.45%

قیمت لحظه‌ ای Yield Protocol (YIELD) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YIELD در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YIELD برابر با $ 0.547757 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YIELD در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته -0.01% و در 7 روز گذشته +3.45% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yield Protocol (YIELD)

$ 45.09K
$ 45.09K$ 45.09K

--
----

$ 88.78K
$ 88.78K$ 88.78K

71.45M
71.45M 71.45M

140,661,635.5775238
140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

ارزش بازار فعلی Yield Protocol برابر است با $ 45.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YIELD برابر است با 71.45M، و عرضه کل آن 140661635.5775238 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.78K است.

تاریخچه قیمت Yield Protocol (YIELD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yield Protocol به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Protocol به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Protocol به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yield Protocol به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.01%
30 روز$ 0+3.03%
60 روز$ 0-8.72%
90 روز$ 0--

Yield ProtocolYIELD چیست

منبع Yield Protocol (YIELD)

پیش‌ بینی قیمت Yield Protocol (USD)

ارزش Yield Protocol (YIELD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yield Protocol (YIELD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yield Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yield Protocol را بررسی کنید!

YIELD به ارزهای محلی

توکنومیکس Yield Protocol (YIELD)

درک، توکنومیکس Yield Protocol (YIELD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YIELD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yield Protocol (YIELD)

امروز Yield Protocol (YIELD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YIELD به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YIELD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YIELD نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yield Protocol چقدر است؟
ارزش بازار YIELD برابر است با $ 45.09K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YIELD چقدر است؟
عرضه در گردش YIELD برابر است با 71.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YIELD چقدر بوده است؟
YIELD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.547757 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YIELD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YIELD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات YIELD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YIELD برابر است با -- USD.
آیا YIELD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YIELD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YIELD مراجعه کنید.
