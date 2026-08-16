قیمت امروز Ispolink

قیمت لحظه‌ ای Ispolink (ISP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISP به USD برابر با $ 0 برای هر ISP می‌ باشد.

توکن Ispolink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 208,668 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.50B ISP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01830029 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ispolink (ISP)

ارزش بازار $ 208.67K$ 208.67K $ 208.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 223.12K$ 223.12K $ 223.12K سرمایه در گردش 9.50B 9.50B 9.50B عرضه کل 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373

ارزش بازار فعلی Ispolink برابر است با $ 208.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISP برابر است با 9.50B، و عرضه کل آن 9800631195.1373 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 223.12K است.