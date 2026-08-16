قیمت امروز OpenOcean

قیمت لحظه‌ ای OpenOcean (OOE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOE به USD برابر با $ 0 برای هر OOE می‌ باشد.

توکن OpenOcean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 137,758 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 574.53M OOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.034 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -22.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.08 رسیده است.

اطلاعات بازار OpenOcean (OOE)

ارزش بازار $ 137.76K$ 137.76K $ 137.76K حجم (24 ساعته) $ 6.08$ 6.08 $ 6.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 239.78K$ 239.78K $ 239.78K سرمایه در گردش 574.53M 574.53M 574.53M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OpenOcean برابر است با $ 137.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.08. عرضه در گردش OOE برابر است با 574.53M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 239.78K است.