قیمت امروز zkRace

قیمت لحظه‌ ای zkRace (ZERC) در حال حاضر برابر با $ 0.00259046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZERC به USD برابر با $ 0.00259046 برای هر ZERC می‌ باشد.

توکن zkRace در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 310,860 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 120.00M ZERC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZERC در بازه‌ ای بین $ 0.00256206 (حداقل) و $ 0.00264858 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00224004 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZERC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 528.55 رسیده است.

اطلاعات بازار zkRace (ZERC)

ارزش بازار $ 310.86K$ 310.86K $ 310.86K حجم (24 ساعته) $ 528.55$ 528.55 $ 528.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 310.86K$ 310.86K $ 310.86K سرمایه در گردش 120.00M 120.00M 120.00M عرضه کل 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

ارزش بازار فعلی zkRace برابر است با $ 310.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 528.55. عرضه در گردش ZERC برابر است با 120.00M، و عرضه کل آن 120000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 310.86K است.