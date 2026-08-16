قیمت امروز XCAD Network

قیمت لحظه‌ ای XCAD Network (XCAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XCAD به USD برابر با $ 0 برای هر XCAD می‌ باشد.

توکن XCAD Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,823 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 174.82M XCAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XCAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.06 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XCAD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.69 رسیده است.

اطلاعات بازار XCAD Network (XCAD)

ارزش بازار $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K حجم (24 ساعته) $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K سرمایه در گردش 174.82M 174.82M 174.82M عرضه کل 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

ارزش بازار فعلی XCAD Network برابر است با $ 26.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.69. عرضه در گردش XCAD برابر است با 174.82M، و عرضه کل آن 194817990.5915661 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.82K است.