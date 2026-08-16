قیمت امروز HAPI

قیمت لحظه‌ ای HAPI (HAPI) در حال حاضر برابر با $ 0.215395 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAPI به USD برابر با $ 0.215395 برای هر HAPI می‌ باشد.

توکن HAPI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 176,942 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 821.48K HAPI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAPI در بازه‌ ای بین $ 0.215399 (حداقل) و $ 0.26873 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 200.39 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.19244 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAPI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -3.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.49 رسیده است.

اطلاعات بازار HAPI (HAPI)

ارزش بازار $ 176.94K$ 176.94K $ 176.94K حجم (24 ساعته) $ 72.49$ 72.49 $ 72.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 176.94K$ 176.94K $ 176.94K سرمایه در گردش 821.48K 821.48K 821.48K عرضه کل 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

ارزش بازار فعلی HAPI برابر است با $ 176.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.49. عرضه در گردش HAPI برابر است با 821.48K، و عرضه کل آن 821477.8698921121 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 176.94K است.