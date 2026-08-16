قیمت امروز Step App

قیمت لحظه‌ ای Step App (FITFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 27.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FITFI به USD برابر با $ 0 برای هر FITFI می‌ باشد.

توکن Step App در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 464,427 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.60B FITFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FITFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.731881 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FITFI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.07% و در هفت روز اخیر به میزان -38.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 417.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Step App (FITFI)

ارزش بازار $ 464.43K$ 464.43K $ 464.43K حجم (24 ساعته) $ 417.51K$ 417.51K $ 417.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 464.43K$ 464.43K $ 464.43K سرمایه در گردش 4.60B 4.60B 4.60B عرضه کل 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0

ارزش بازار فعلی Step App برابر است با $ 464.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 417.51K. عرضه در گردش FITFI برابر است با 4.60B، و عرضه کل آن 4600000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 464.43K است.