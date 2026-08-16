قیمت امروز Gamium

قیمت لحظه‌ ای Gamium (GMM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMM به USD برابر با $ 0 برای هر GMM می‌ باشد.

توکن Gamium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 136,209 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 31.55B GMM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01290959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -33.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gamium (GMM)

ارزش بازار $ 136.21K$ 136.21K $ 136.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 215.85K$ 215.85K $ 215.85K سرمایه در گردش 31.55B 31.55B 31.55B عرضه کل 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gamium برابر است با $ 136.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GMM برابر است با 31.55B، و عرضه کل آن 50000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 215.85K است.