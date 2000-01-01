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برترین توکن‌ های سکوی پرتاب کملوت بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سکوی پرتاب کملوت را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0044423
+0.01%
-0.00%
+0.81%
$ 3.94M
$ 20.07
2
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159377
+0.10%
-0.00%
-2.34%
$ 1.59M
$ 79.83
3
Camelot Token
Camelot Token
GRAIL
$ 29.39
0.00%
-0.10%
-13.96%
$ 773.12K
$ 453.22
4
Arbitrove Governance Token
Arbitrove Governance Token
TROVE
$ 0.00138413
+0.10%
--
-2.20%
$ 415.24K
$ 14.29
5
Factor
Factor
FACT
$ 0.2879
0.00%
-0.66%
-2.74%
$ 340.65K
$ 1.89K

سوالات متداول

توکن‌ های سکوی پرتاب کملوت چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سکوی پرتاب کملوت به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 5 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.06M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سکوی پرتاب کملوت چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سکوی پرتاب کملوت که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TROVE با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سکوی پرتاب کملوت در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 5 توکن از دسته سکوی پرتاب کملوت را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سکوی پرتاب کملوت می‌توان به WINR, PNP, GRAIL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سکوی پرتاب کملوت چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سکوی پرتاب کملوت در حال حاضر حدود $7.06M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سکوی پرتاب کملوت، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.