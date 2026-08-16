قیمت امروز Camelot Token

قیمت لحظه‌ ای Camelot Token (GRAIL) در حال حاضر برابر با $ 29.39 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRAIL به USD برابر با $ 29.39 برای هر GRAIL می‌ باشد.

توکن Camelot Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 773,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.30K GRAIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRAIL در بازه‌ ای بین $ 28.05 (حداقل) و $ 33.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,643.22 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 28.05 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRAIL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -14.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 453.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Camelot Token (GRAIL)

ارزش بازار $ 773.11K$ 773.11K $ 773.11K حجم (24 ساعته) $ 453.20$ 453.20 $ 453.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M سرمایه در گردش 26.30K 26.30K 26.30K عرضه کل 91,628.33278292078 91,628.33278292078 91,628.33278292078

ارزش بازار فعلی Camelot Token برابر است با $ 773.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 453.20. عرضه در گردش GRAIL برابر است با 26.30K، و عرضه کل آن 91628.33278292078 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.69M است.