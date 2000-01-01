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برترین توکن‌ های لانچ‌ پول بایننس بر اساس ارزش بازار

این دسته توکن‌ هایی را دنبال می‌ کند که ابتدا از طریق پلتفرم لانچ‌ پول بایننس توزیع شده‌ اند. کاربران این دارایی‌ های دیجیتال جدید را با استیک کردن ارزهای دیجیتال موجود خود، مانند BNB یا استیبل‌کوین‌ ها، در استخرهای نقدینگی مشخص به دست می‌ آورند. بررسی این توکن‌ ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند عملکرد بازار و نقدینگی پروژه‌های معرفی‌شده در اکوسیستم بایننس را ارزیابی کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
$ 0,6808
+%0,09
+%0,55
-%2,34
$ 2,74B
$ 606,62K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08436
-%0,01
+%0,87
-%3,45
$ 783,37M
$ 1,60M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2,2668
+%0,24
+%2,23
-%2,60
$ 566,75M
$ 616,90K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,479
-%0,23
+%6,97
+%23,51
$ 420,52M
$ 8,26M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02476
+%0,04
+%0,65
-%3,05
$ 54,77M
$ 2,57M
6
RedStone
RedStone
RED
$ 0,11388
+%17,62
+%25,32
+%23,64
$ 45,93M
$ 834,16K
7
Venus
Venus
XVS
$ 2,6847
-%0,32
+%1,41
-%4,47
$ 43,86M
$ 21,02K
8
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0004147
+%0,32
+%7,55
+%12,86
$ 40,92M
$ 218,93M
9
IO
IO
IO
$ 0,11344
+%0,72
+%2,80
-%11,28
$ 39,69M
$ 2,28M
10
$ 0,006028
+%0,28
+%2,50
-%1,39
$ 38,58M
$ 9,92M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0004856
-%0,02
+%0,06
-%11,50
$ 30,85M
$ 112,55M
12
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02125
-%0,47
+%5,83
-%3,93
$ 27,72M
$ 3,06M
13
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,0578
+%0,24
+%1,64
-%2,28
$ 27,37M
$ 1,02M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0,002764
+%0,33
+%1,14
-%9,32
$ 23,62M
$ 21,51M
15
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04669
-%4,31
+%5,73
+%12,31
$ 22,11M
$ 48,44M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,3014
+%1,10
+%2,58
-%4,99
$ 21,24M
$ 186,93K
17
DODO
DODO
DODO
$ 0,02066
-%0,05
-%7,12
+%2,42
$ 20,74M
$ 7,61M
18
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0,02033
+%0,80
+%4,12
-%2,41
$ 18,54M
$ 3,02M
19
CertiK
CertiK
CTK
$ 0,10765
+%0,20
+%3,69
-%6,74
$ 17,27M
$ 531,47K
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0,004863
+%2,02
+%3,12
+%4,59
$ 16,57M
$ 18,74M
21
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0,15842
-%1,59
-%56,81
+%31,44
$ 16,27M
$ 7,86M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0,006797
-%1,21
+%0,07
-%3,70
$ 14,05M
$ 16,80M
23
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,03445
+%0,38
+%2,20
-%7,41
$ 13,76M
$ 2,34M
24
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,5191
-%0,74
-%6,01
-%1,17
$ 12,70M
$ 40,20K
25
Heima
Heima
HEI
$ 0,12705
-%0,34
-%18,84
-%18,97
$ 12,45M
$ 7,46M
26
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,12563
+%0,38
-%14,07
+%2,89
$ 12,39M
$ 2,02M
27
OG
OG
OG
$ 2,533
+%0,24
+%1,88
-%6,31
$ 11,97M
$ 27,34K
28
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0015824
-%0,08
-%0,14
-%1,69
$ 10,76M
$ 47,16M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0,052
-%0,48
+%1,07
-%4,00
$ 10,29M
$ 1,11M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0,001325
-%0,38
+%2,01
-%4,55
$ 9,51M
$ 38,77M
31
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0,009292
+%0,49
+%0,84
-%0,13
$ 8,59M
$ 6,19M
32
Bella
Bella
BEL
$ 0,10677
+%0,72
-%2,26
-%5,02
$ 8,55M
$ 557,48K
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0,4845
-%0,08
-%0,23
-%7,73
$ 7,81M
$ 116,40K
34
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0,4738
+%0,19
+%0,47
-%3,24
$ 7,64M
$ 121,58K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0,8571
+%0,06
+%0,37
-%3,26
$ 7,41M
$ 62,24K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0,002947
+%0,07
-%10,93
-%9,40
$ 6,97M
$ 54,84M
37
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0,006847
+%0,09
-%13,20
-%32,37
$ 5,73M
$ 7,68M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0,01306
+%0,38
-%1,43
-%13,36
$ 5,30M
$ 5,86M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0,3554
+%0,03
+%0,77
-%4,64
$ 4,81M
$ 157,99K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0,3047
+%0,07
+%1,40
-%5,20
$ 4,76M
$ 184,58K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0,02005
-%0,10
+%2,41
-%13,43
$ 3,80M
$ 2,94M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0,02213
+%2,59
+%10,62
+%7,67
$ 2,18M
$ 3,60M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0,00005269
+%0,11
-%0,69
-%2,95
$ 1,95M
$ 1,05B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0,001913
+%0,36
+%2,31
-%5,75
$ 1,45M
$ 29,98M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,007573
-%0,47
-%0,44
-%14,61
$ 1,15M
$ 107,33K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0,0003904
%0,00
-%0,01
-%9,22
$ 560,96K
$ 24,28K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0,00050958
+%0,36
+%0,05
-%9,51
$ 494,95K
$ 62,47K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0,00040403
-%0,02
-%0,00
-%17,77
$ 398,78K
$ 8,37K
49
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0,0005658
-%0,18
+%0,14
-%5,75
$ 311,43K
$ 100,79M
50
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0,00053932
%0,00
--
%0,00
$ 307,28K
$ 47,19K

سوالات متداول

دسته‌بندی رمزارزی لانچ‌پول بایننس چیست؟
دسته‌بندی رمزارزی لانچ‌پول بایننس به دارایی‌های دیجیتالی اشاره دارد که در ابتدا از طریق پلتفرم صرافی بایننس و به‌عنوان پاداش در ازای استیک‌کردن رمزارزهای مشخص، میان کاربران توزیع شده‌اند.
کاربران چگونه توکن‌های جدید عرضه‌شده از طریق لانچ‌پول بایننس را به‌دست می‌آورند؟
کاربران با قفل‌کردن موقت دارایی‌های موجود خود—معمولاً BNB یا استیبل‌کوین‌هایی مانند FDUSD—در استخرهای نقدینگی مشخص‌شده در پلتفرم بایننس و طی یک دوره زمانی معین، توکن‌های جدید را به‌دست می‌آورند.
چرا توکن‌های لانچ‌پول بایننس معمولاً پس از فهرست‌شدن با حجم معاملات بالایی مواجه می‌شوند؟
توکن‌ های لانچ‌ پول بایننس به دلیل اینکه بلافاصله در بزرگ‌ ترین صرافی ارز دیجیتال جهان لیست می‌ شوند، حجم معاملات بالایی دارند و به‌ سرعت به نقدینگی جهانی گسترده و میلیون‌ ها معامله‌ گر فعال دسترسی پیدا می‌ کنند.
آیا پروژه‌ های لانچ‌ پول بایننس قبل از عرضه به کاربران تحت ممیزی امنیتی قرار می‌ گیرند؟
بله، پروژه‌ هایی که در لانچ‌ پول بایننس معرفی می‌ شوند معمولاً قبل از عرضه به سرمایه‌ گذاران خرد، توسط صرافی تحت بررسی‌ های امنیتی فنی سخت‌ گیرانه و ارزیابی بنیادی دقیق قرار می‌ گیرند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پول بایننس، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.