این دسته توکن هایی را دنبال می کند که ابتدا از طریق پلتفرم لانچ پول بایننس توزیع شده اند. کاربران این دارایی های دیجیتال جدید را با استیک کردن ارزهای دیجیتال موجود خود، مانند BNB یا استیبلکوین ها، در استخرهای نقدینگی مشخص به دست می آورند. بررسی این توکن ها به سرمایهگذاران کمک میکند عملکرد بازار و نقدینگی پروژههای معرفیشده در اکوسیستم بایننس را ارزیابی کنند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش لانچپول بایننس، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.