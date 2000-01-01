این دسته توکن‌ هایی را دنبال می‌ کند که ابتدا از طریق پلتفرم لانچ‌ پول بایننس توزیع شده‌ اند. کاربران این دارایی‌ های دیجیتال جدید را با استیک کردن ارزهای دیجیتال موجود خود، مانند BNB یا استیبل‌کوین‌ ها، در استخرهای نقدینگی مشخص به دست می‌ آورند. بررسی این توکن‌ ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند عملکرد بازار و نقدینگی پروژه‌های معرفی‌شده در اکوسیستم بایننس را ارزیابی کنند.

توکن‌های لانچ‌ پول بایننس معمولاً با عرضه در گردش اولیه بسیار پایین شروع می‌ شوند. این کمیابی مصنوعی، همراه با تقاضای بالای اولیه، می‌ تواند منجر به کشف قیمت قابل توجه و نوسان شدید کوتاه‌ مدت بلافاصله پس از لیست شدن شود.

بله، پروژه‌ هایی که در لانچ‌ پول بایننس معرفی می‌ شوند معمولاً قبل از عرضه به سرمایه‌ گذاران خرد، توسط صرافی تحت بررسی‌ های امنیتی فنی سخت‌ گیرانه و ارزیابی بنیادی دقیق قرار می‌ گیرند.

توکن‌ های لانچ‌ پول بایننس به دلیل اینکه بلافاصله در بزرگ‌ ترین صرافی ارز دیجیتال جهان لیست می‌ شوند، حجم معاملات بالایی دارند و به‌ سرعت به نقدینگی جهانی گسترده و میلیون‌ ها معامله‌ گر فعال دسترسی پیدا می‌ کنند.

دسته‌بندی رمزارزی لانچ‌پول بایننس به دارایی‌های دیجیتالی اشاره دارد که در ابتدا از طریق پلتفرم صرافی بایننس و به‌عنوان پاداش در ازای استیک‌کردن رمزارزهای مشخص، میان کاربران توزیع شده‌اند.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پول بایننس، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.