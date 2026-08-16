قیمت امروز GALAXIS Token

قیمت لحظه‌ ای GALAXIS Token (GALAXIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GALAXIS به USD برابر با $ 0 برای هر GALAXIS می‌ باشد.

توکن GALAXIS Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.70B GALAXIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GALAXIS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01940852 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GALAXIS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GALAXIS Token (GALAXIS)

ارزش بازار $ 36.02K$ 36.02K $ 36.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K سرمایه در گردش 1.70B 1.70B 1.70B عرضه کل 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

ارزش بازار فعلی GALAXIS Token برابر است با $ 36.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GALAXIS برابر است با 1.70B، و عرضه کل آن 6672726724.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.65K است.