KONAKONA چیست

Kona is a leading DeFi project on Abstract, focused on bringing trading, lending, and yield primitives to the consumer chain. The Kona app is powered by the KONA token, which has a variety of use cases on the platform. First, KONA can be staked to earn stablecoin yield from fees generated on the Kona app. Second, KONA can be locked in a vote escrow-style system to direct the distribution of Kona Points to liquidity providers on the Kona app. Finally, KONA is partially burned from fees generated on the Kona app. Kona is built by the KittyPunch team, who has created the leading DeFi infrastructure on the Flow blockchain.

منبع KONA (KONA) وب سایت رسمی

KONA به ارزهای محلی

توکنومیکس KONA (KONA)

درک، توکنومیکس KONA (KONA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KONA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KONA (KONA) امروز KONA (KONA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KONA به واحد USD برابر است با 39.84 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KONA نسبت به USD چقدر است؟ $ 39.84 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KONA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KONA چقدر است؟ ارزش بازار KONA برابر است با $ 429.98K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KONA چقدر است؟ عرضه در گردش KONA برابر است با 10.79K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KONA چقدر بوده است؟ KONA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 109.49 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KONA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KONA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 31.62 USD رسید. حجم معاملات KONA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KONA برابر است با -- USD . آیا KONA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KONA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KONA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KONA (KONA)