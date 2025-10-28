GRINDGRIND چیست

$GRIND is the memecoin for everyone who's ever hustled for someone else's win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it's all repped by a wheel-spinning hamster. Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It's not just a token—it's a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

منبع GRIND (GRIND) وب سایت رسمی

GRIND به ارزهای محلی

توکنومیکس GRIND (GRIND)

درک، توکنومیکس GRIND (GRIND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRIND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GRIND (GRIND) امروز GRIND (GRIND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRIND به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRIND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRIND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GRIND چقدر است؟ ارزش بازار GRIND برابر است با $ 1.22M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRIND چقدر است؟ عرضه در گردش GRIND برابر است با 77.78B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRIND چقدر بوده است؟ GRIND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRIND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRIND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GRIND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRIND برابر است با -- USD . آیا GRIND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRIND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRIND مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GRIND (GRIND)