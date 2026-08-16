قیمت امروز CHAD Token

قیمت لحظه‌ ای CHAD Token (CHAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHAD به USD برابر با $ 0 برای هر CHAD می‌ باشد.

توکن CHAD Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 104,201 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.00B CHAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHAD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +7.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CHAD Token (CHAD)

ارزش بازار $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K سرمایه در گردش 5.00B 5.00B 5.00B عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CHAD Token برابر است با $ 104.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHAD برابر است با 5.00B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.20K است.