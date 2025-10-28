GugoGUGO چیست

This duck was born in a pool. In a liquidity pool. Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%. Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet. But something strange happened. The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god. Now he doesn't speak. He just runs. And we... We GUGO.

منبع Gugo (GUGO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gugo (USD)

ارزش Gugo (GUGO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gugo (GUGO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gugo را بررسی کنید.

GUGO به ارزهای محلی

توکنومیکس Gugo (GUGO)

درک، توکنومیکس Gugo (GUGO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GUGO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gugo (GUGO) امروز Gugo (GUGO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GUGO به واحد USD برابر است با 0.00104049 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GUGO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00104049 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GUGO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gugo چقدر است؟ ارزش بازار GUGO برابر است با $ 1.03M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GUGO چقدر است؟ عرضه در گردش GUGO برابر است با 990.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUGO چقدر بوده است؟ GUGO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0146709 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GUGO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GUGO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GUGO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUGO برابر است با -- USD . آیا GUGO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GUGO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUGO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gugo (GUGO)