قیمت امروز gBLUE

قیمت لحظه‌ ای gBLUE (GBLUE) در حال حاضر برابر با $ 2.46 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GBLUE به USD برابر با $ 2.46 برای هر GBLUE می‌ باشد.

توکن gBLUE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,505 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.83K GBLUE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GBLUE در بازه‌ ای بین $ 2.37 (حداقل) و $ 2.54 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 26.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.23 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GBLUE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.54% و در هفت روز اخیر به میزان -7.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 323.22 رسیده است.

اطلاعات بازار gBLUE (GBLUE)

ارزش بازار $ 36.51K$ 36.51K $ 36.51K حجم (24 ساعته) $ 323.22$ 323.22 $ 323.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K سرمایه در گردش 14.83K 14.83K 14.83K عرضه کل 14,829.68589081532 14,829.68589081532 14,829.68589081532

ارزش بازار فعلی gBLUE برابر است با $ 36.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 323.22. عرضه در گردش GBLUE برابر است با 14.83K، و عرضه کل آن 14829.68589081532 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.34K است.