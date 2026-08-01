قیمت امروز Aborean

قیمت لحظه‌ ای Aborean (ABX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ABX به USD برابر با $ 0 برای هر ABX می‌ باشد.

توکن Aborean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 89,978 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 305.15M ABX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ABX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ABX طی یک ساعت گذشته به میزان -1.67% و در هفت روز اخیر به میزان -25.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Aborean (ABX)

ارزش بازار $ 89.98K$ 89.98K $ 89.98K حجم (24 ساعته) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 329.89K$ 329.89K $ 329.89K سرمایه در گردش 305.15M 305.15M 305.15M عرضه کل 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889

ارزش بازار فعلی Aborean برابر است با $ 89.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.58K. عرضه در گردش ABX برابر است با 305.15M، و عرضه کل آن 1118792737.472889 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 329.89K است.