Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes. Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Peengu (PEENGU) امروز Peengu (PEENGU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PEENGU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PEENGU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PEENGU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Peengu چقدر است؟ ارزش بازار PEENGU برابر است با $ 46.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PEENGU چقدر است؟ عرضه در گردش PEENGU برابر است با 985.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEENGU چقدر بوده است؟ PEENGU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PEENGU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PEENGU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PEENGU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEENGU برابر است با -- USD . آیا PEENGU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PEENGU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEENGU مراجعه کنید.

