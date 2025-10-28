ABSCHADCHAD چیست

The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face. Website banner, Discord stickers, everywhere. He was the chain’s identity and the official mascot. We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it. The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face.

He was the chain’s identity and the official mascot. We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

پیش‌ بینی قیمت ABSCHAD (USD)

ارزش ABSCHAD (CHAD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ABSCHAD (CHAD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ABSCHAD را بررسی کنید.

CHAD به ارزهای محلی

توکنومیکس ABSCHAD (CHAD)

درک، توکنومیکس ABSCHAD (CHAD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CHAD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ABSCHAD (CHAD) امروز ABSCHAD (CHAD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CHAD به واحد USD برابر است با 0.00003116 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CHAD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003116 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CHAD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ABSCHAD چقدر است؟ ارزش بازار CHAD برابر است با $ 30.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CHAD چقدر است؟ عرضه در گردش CHAD برابر است با 992.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CHAD چقدر بوده است؟ CHAD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00077096 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CHAD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CHAD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003092 USD رسید. حجم معاملات CHAD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CHAD برابر است با -- USD . آیا CHAD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CHAD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CHAD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ABSCHAD (CHAD)