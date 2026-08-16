قیمت امروز Gate Wrapped BTC

قیمت لحظه‌ ای Gate Wrapped BTC (GTBTC) در حال حاضر برابر با $ 63,289 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTBTC به USD برابر با $ 63,289 برای هر GTBTC می‌ باشد.

توکن Gate Wrapped BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 219,076,940 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.46K GTBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTBTC در بازه‌ ای بین $ 62,989 (حداقل) و $ 63,342 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 125,984 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 57,893 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -2.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Gate Wrapped BTC (GTBTC)

ارزش بازار $ 219.08M$ 219.08M $ 219.08M حجم (24 ساعته) $ 61.80K$ 61.80K $ 61.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 219.08M$ 219.08M $ 219.08M سرمایه در گردش 3.46K 3.46K 3.46K عرضه کل 3,461.61004885 3,461.61004885 3,461.61004885

ارزش بازار فعلی Gate Wrapped BTC برابر است با $ 219.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.80K. عرضه در گردش GTBTC برابر است با 3.46K، و عرضه کل آن 3461.61004885 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 219.08M است.