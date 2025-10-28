Alvey ChainWALV چیست

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain. Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Alvey Chain (WALV) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Alvey Chain (USD)

ارزش Alvey Chain (WALV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alvey Chain (WALV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alvey Chain را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alvey Chain را بررسی کنید!

WALV به ارزهای محلی

توکنومیکس Alvey Chain (WALV)

درک، توکنومیکس Alvey Chain (WALV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WALV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Alvey Chain (WALV) امروز Alvey Chain (WALV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WALV به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WALV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WALV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alvey Chain چقدر است؟ ارزش بازار WALV برابر است با $ 9.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WALV چقدر است؟ عرضه در گردش WALV برابر است با 116.77M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WALV چقدر بوده است؟ WALV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.18533 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WALV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WALV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WALV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WALV برابر است با -- USD . آیا WALV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WALV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WALV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Alvey Chain (WALV)