خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Safe Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Safe Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره SAFE

اطلاعات قیمت SAFE

جفت SAFE چیست؟

وایت‌ پیپر SAFE

وب‌سایت رسمی SAFE

توکنومیکس SAFE

پیش‌بینی قیمت SAFE

تاریخچه SAFE

راهنمای خرید SAFE

مبدل SAFE به ارز فیات

اسپات SAFE

فیوچرز USDT-M SAFE

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Safe Token (SAFE)

تحلیل تکنیکال امروز Safe Token (SAFE)

صفحه تحلیل Safe Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SAFE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Safe Token را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Safe Token (SAFE)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0885---5.25%-7.91%-34.98%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Safe Token

Safe Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Safe Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 13
خنثی 4
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 11خنثی 1خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 2خنثی 3خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.08791
0.08788
مقاومت دوم
0.08788
0.08786
مقاومت اول
0.08786
0.08785
نقطه محوری
0.08783
0.08783
حمایت اول
0.08781
0.08781
حمایت دوم
0.08778
0.0878
حمایت سوم
0.08776
0.08778

سیگنال‌ های بازار Safe Token

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.32M
$2.18 M
$2.51 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.02 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.02 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.11 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.10 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Safe Token جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SAFEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.02 M0.09
2026-08-14-$0.02 M0.09
2026-08-13$0.09 M0.09
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11$0.01 M0.09

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Safe Token بیشتر کاوش کنید

معامله Safe Token (SAFE) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Safe Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSAFE
$0.0885
$0.0885$0.0885
0.00%
914.64 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SAFE به USD

مقدار

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.0885 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.