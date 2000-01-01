Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de RPG por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: RPG. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002044
-0.39%
-2.02%
-1.26%
$ 195.53M
$ 4.03B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.929
-0.03%
-0.68%
-0.58%
$ 21.55M
$ 19.14K
3
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005057
-0.20%
-4.65%
-5.80%
$ 12.60M
$ 10.83M
4
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10739
+0.75%
-5.05%
+38.67%
$ 10.41M
$ 1.26M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.0738
-0.11%
-1.53%
-9.60%
$ 7.92M
$ 727.50K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04359665
-0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 2.30M
$ 19.25K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00384
-0.26%
-1.55%
-18.72%
$ 2.02M
$ 10.90M
8
$ 364.36
-0.09%
+0.68%
-1.04%
$ 2.01M
$ 146.83
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326429
0.00%
0.00%
+22.18%
$ 1.63M
$ 19.59
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117801
-0.22%
+0.02%
+9.90%
$ 1.18M
$ 1.88K
11
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345444
-0.07%
-0.01%
+0.14%
$ 1.10M
$ 138.31K
12
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973391
0.00%
--
-0.42%
$ 1.05M
$ 4.94
13
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100714
+0.10%
0.00%
-1.73%
$ 1.01M
$ 9.82K
14
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00283505
+0.04%
-0.03%
-6.60%
$ 850.52K
$ 61.15K
15
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.792E-5
0.00%
-2.70%
+0.71%
$ 779.17K
--
16
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7217E-8
+0.10%
+0.50%
-0.98%
$ 701.04K
--
17
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136345
-0.17%
-0.01%
-3.36%
$ 661.65K
$ 1.61K
18
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00062879
-0.08%
+0.01%
-1.52%
$ 628.79K
$ 193.75
19
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03668
-0.19%
-1.98%
+2.95%
$ 597.36K
$ 1.56M
20
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.211253
-0.14%
+0.02%
-3.45%
$ 592.64K
$ 355.38
21
Warped
Warped
WARPED
$ 6.264E-5
-0.02%
+0.20%
-2.63%
$ 578.58K
--
22
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153254
-0.02%
-0.00%
-3.04%
$ 571.41K
$ 836.92
23
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00078262
-0.83%
-0.07%
-31.91%
$ 561.94K
$ 41.95K
24
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00968291
-0.29%
+0.01%
-1.63%
$ 474.14K
$ 622.61
25
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00394732
+0.45%
-0.30%
-27.82%
$ 444.46K
$ 526.61
26
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000708
+0.28%
+5.18%
-1.25%
$ 443.69K
$ 28.04M
27
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+1.18%
$ 398.62K
$ 2.30
28
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03687007
-0.51%
+0.04%
-5.12%
$ 368.72K
$ 24.78
29
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.13%
$ 348.83K
$ 71.29
30
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006108
+0.18%
-1.23%
-4.31%
$ 334.49K
$ 90.23M
31
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 5.967E-5
-0.17%
-5.00%
-8.57%
$ 300.74K
--
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00081856
0.00%
+0.01%
+1.30%
$ 246.53K
$ 17.69
33
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00816479
0.00%
--
+2.73%
$ 242.19K
$ 71.88
34
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+0.14%
$ 205.20K
$ 27.82
35
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00114745
-0.06%
-0.01%
-7.46%
$ 198.02K
$ 177.23
36
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034587
0.00%
-0.04%
-6.89%
$ 187.90K
$ 879.61
37
Funtico
Funtico
TICO
$ 8.343E-5
-3.74%
-9.20%
-17.71%
$ 177.86K
--
38
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016089
-0.13%
+0.01%
-14.65%
$ 160.89K
$ 22.03
39
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.00802246
-0.17%
--
+0.65%
$ 150.87K
$ 165.14
40
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016886
0.00%
--
-0.27%
$ 149.77K
$ 3.98
41
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
0.00%
$ 139.66K
$ 731.75
42
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124708
-0.06%
+0.05%
-59.98%
$ 120.02K
$ 121.22
43
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.66%
$ 110.18K
$ 4.15
44
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021959
-0.50%
--
-10.97%
$ 107.49K
$ 73.40
45
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014208
0.00%
--
-0.32%
$ 106.56K
$ 5.61
46
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.499E-5
0.00%
+1.80%
-0.24%
$ 99.95K
--
47
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
0.00%
$ 84.71K
$ 1.62
48
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.50%
$ 84.17K
--
49
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.074661
0.00%
--
-1.08%
$ 74.66K
$ 7.00
50
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.89E-6
-0.26%
+5.60%
-5.58%
$ 73.41K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de RPG y por qué son populares?
Los tokens de RPG representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 68 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $273.20M.
¿Cuál es el token de RPG con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de RPG rastreados en MEXC, LUNAR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de RPG están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 68 tokens de RPG, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FLOKI, ILV, BIGTIME se encuentra entre los tokens populares de RPG. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría RPG?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría RPG es de aproximadamente $273.20M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector RPG, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.