Información del precio (USD) de Cryowar (CWAR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00124466 $ 0.00124466 $ 0.00124466 24H Mín $ 0.00158758 $ 0.00158758 $ 0.00158758 24H Máx 24H Mín $ 0.00124466$ 0.00124466 $ 0.00124466 24H Máx $ 0.00158758$ 0.00158758 $ 0.00158758 Máximo Histórico $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.04% Cambio de Precio (1D) -16.80% Cambio de Precio (7D) -16.57% Cambio de Precio (7D) -16.57%

El precio en tiempo real de Cryowar (CWAR) es de $0.00132062. Durante las últimas 24 horas, CWAR se ha operado entre un mínimo de $ 0.00124466 y un máximo de $ 0.00158758, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CWAR es de $ 6.29, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CWAR ha cambiado en un +0.04% en la última hora, -16.80% en 24 horas y -16.57% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cryowar (CWAR)

Cap de mercado $ 397.99K$ 397.99K $ 397.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Suministro de Circulación 301.36M 301.36M 301.36M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cryowar es de $ 397.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CWAR es de 301.36M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.32M.