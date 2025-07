VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NombreVOXEL

PuestoNo.986

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)4,45%

Suministro de circulación244.602.480,74096566

Suministro máx.300.000.000

Suministro total300.000.000

Tasa de circulación0.8153%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.75817201330435,2021-12-16

Precio más bajo0.020168643452961734,2025-04-17

Blockchain públicaMATIC

IntroducciónVOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.