Precio de Scotty Beam hoy

El precio actual de Scotty Beam (SCOTTY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCOTTY a USD es $ 0 por SCOTTY.

Scotty Beam actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 106,558, con un suministro circulante de 490.81M SCOTTY. Durante las últimas 24 horas, SCOTTY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057971, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCOTTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.61.

Información del mercado de Scotty Beam (SCOTTY)

Cap de mercado $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K Volumen (24H) $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Cap. de mercado totalmente diluida $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K Suministro de Circulación 490.81M 490.81M 490.81M Suministro total 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Scotty Beam es de $ 106.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.61. El suministro circulante de SCOTTY es de 490.81M, con un suministro total de 750000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 106.56K.