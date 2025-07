BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

NombreBUBBLE

PuestoNo.1910

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.01%

Suministro de circulación2,119,955,063.75

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.2119%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.012958719190251067,2024-05-17

Precio más bajo0.000627573246028667,2025-07-11

Blockchain públicaETH

