Precio de Funtico hoy

El precio actual de Funtico (TICO) hoy es $ 0, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TICO a USD es $ 0 por TICO.

Funtico actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 182,834, con un suministro circulante de 2.13B TICO. Durante las últimas 24 horas, TICO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03006951, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TICO experimentó un cambio de +2.80% en la última hora y de -28.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Funtico (TICO)

Cap de mercado $ 182.83K$ 182.83K $ 182.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 857.62K$ 857.62K $ 857.62K Suministro de Circulación 2.13B 2.13B 2.13B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Funtico es de $ 182.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TICO es de 2.13B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 857.62K.