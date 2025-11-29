Precio de Moonsama hoy

El precio actual de Moonsama (SAMA) hoy es $ 0.00190558, con una variación del 13.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAMA a USD es $ 0.00190558 por SAMA.

Moonsama actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,898,815, con un suministro circulante de 1.00B SAMA. Durante las últimas 24 horas, SAMA cotiza entre $ 0.00189881 (bajo) y $ 0.0022306 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.072871, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00160308.

En el corto plazo, SAMA experimentó un cambio de -12.92% en la última hora y de +1.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moonsama (SAMA)

Cap de mercado $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moonsama es de $ 1.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAMA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.90M.