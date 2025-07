SCOTTY

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

NombreSCOTTY

PuestoNo.2627

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación460,665,809

Suministro máx.750,000,000

Suministro total750,000,000

Tasa de circulación0.6142%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.34423416426928055,2021-11-15

Precio más bajo0.000265989418436096,2025-06-06

Blockchain públicaBSC

