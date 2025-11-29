Precio de Domi hoy

El precio actual de Domi (DOMI) hoy es $ 0.00210151, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOMI a USD es $ 0.00210151 por DOMI.

Domi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 966,685, con un suministro circulante de 460.00M DOMI. Durante las últimas 24 horas, DOMI cotiza entre $ 0.00209691 (bajo) y $ 0.0021613 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.407925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00186358.

En el corto plazo, DOMI experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +2.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Domi (DOMI)

Cap de mercado $ 966.69K$ 966.69K $ 966.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Suministro de Circulación 460.00M 460.00M 460.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Domi es de $ 966.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOMI es de 460.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.10M.