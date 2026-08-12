Precio de Survivor hoy

El precio actual de Survivor (SURVIVOR) hoy es $ 0,03754686, con una variación del 0,06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURVIVOR a USD es $ 0,03754686 por SURVIVOR.

Survivor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 375 452, con un suministro circulante de 10,00M SURVIVOR. Durante las últimas 24 horas, SURVIVOR cotiza entre $ 0,03670302 (bajo) y $ 0,03841937 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,393793, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SURVIVOR experimentó un cambio de -0,54% en la última hora y de +16 810,82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16,31.

Información del mercado de Survivor (SURVIVOR)

Cap de mercado $ 375,45K$ 375,45K $ 375,45K Volumen (24H) $ 16,31$ 16,31 $ 16,31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 375,45K$ 375,45K $ 375,45K Suministro de Circulación 10,00M 10,00M 10,00M Suministro total 9 999 545,0 9 999 545,0 9 999 545,0

La capitalización de mercado actual de Survivor es de $ 375,45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16,31. El suministro circulante de SURVIVOR es de 10,00M, con un suministro total de 9999545.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 375,45K.