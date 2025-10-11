Información del precio (USD) de Affyn (FYN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00108477 $ 0.00108477 $ 0.00108477 24H Mín $ 0.00126278 $ 0.00126278 $ 0.00126278 24H Máx 24H Mín $ 0.00108477$ 0.00108477 $ 0.00108477 24H Máx $ 0.00126278$ 0.00126278 $ 0.00126278 Máximo Histórico $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.03% Cambio de Precio (1D) -12.52% Cambio de Precio (7D) -5.37% Cambio de Precio (7D) -5.37%

El precio en tiempo real de Affyn (FYN) es de $0.00108748. Durante las últimas 24 horas, FYN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00108477 y un máximo de $ 0.00126278, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FYN es de $ 1.84, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FYN ha cambiado en un -0.03% en la última hora, -12.52% en 24 horas y -5.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Affyn (FYN)

Cap de mercado $ 417.36K$ 417.36K $ 417.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Suministro de Circulación 383.92M 383.92M 383.92M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Affyn es de $ 417.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FYN es de 383.92M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09M.