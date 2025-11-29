Precio de Genopets hoy

El precio actual de Genopets (GENE) hoy es $ 0.00251816, con una variación del 46.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GENE a USD es $ 0.00251816 por GENE.

Genopets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 217,502, con un suministro circulante de 86.37M GENE. Durante las últimas 24 horas, GENE cotiza entre $ 0.00168835 (bajo) y $ 0.00253279 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 37.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00106923.

En el corto plazo, GENE experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -43.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Genopets (GENE)

Cap de mercado $ 217.50K$ 217.50K $ 217.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 251.82K$ 251.82K $ 251.82K Suministro de Circulación 86.37M 86.37M 86.37M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

