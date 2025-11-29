Precio de Legend of Arcadia hoy

El precio actual de Legend of Arcadia (ARCA) hoy es $ 0.00953467, con una variación del 1.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARCA a USD es $ 0.00953467 por ARCA.

Legend of Arcadia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,871,270, con un suministro circulante de 300.79M ARCA. Durante las últimas 24 horas, ARCA cotiza entre $ 0.00946413 (bajo) y $ 0.00973862 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.089965, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00946413.

En el corto plazo, ARCA experimentó un cambio de -1.47% en la última hora y de -4.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Legend of Arcadia (ARCA)

Cap de mercado $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.55M$ 9.55M $ 9.55M Suministro de Circulación 300.79M 300.79M 300.79M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Legend of Arcadia es de $ 2.87M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ARCA es de 300.79M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.55M.