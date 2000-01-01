El ecosistema Pump.fun abarca memecoins altamente especulativos generados y comercializados a través de la popular plataforma Pump.fun. Este sector representa el dinámico mercado de microcapitalización impulsado principalmente por la cultura viral de internet y el sentimiento inmediato de los inversores minoristas. Sirve como indicador de extrema liquidez en la cadena de bloques y de las últimas tendencias especulativas en la comunidad cripto.
La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Pump.fun, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.