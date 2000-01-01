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Principales tokens del ecosistema Pump.fun por capitalización de mercado

El ecosistema Pump.fun abarca memecoins altamente especulativos generados y comercializados a través de la popular plataforma Pump.fun. Este sector representa el dinámico mercado de microcapitalización impulsado principalmente por la cultura viral de internet y el sentimiento inmediato de los inversores minoristas. Sirve como indicador de extrema liquidez en la cadena de bloques y de las últimas tendencias especulativas en la comunidad cripto.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63.681,02
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-%0,55
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2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.887,35
-%0,14
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3
Solana
Solana
SOL
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4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
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Bittensor
Bittensor
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6
WLFI
WLFI
WLFI
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-%0,25
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7
Polkadot
Polkadot
DOT
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8
Pepe
Pepe
PEPE
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9
Algorand
Algorand
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10
Bitway
Bitway
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11
Kaia
Kaia
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12
BUILDon
BUILDon
B
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13
THORChain
THORChain
RUNE
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14
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dogwifhat sol
WIF
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15
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
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16
Vision
Vision
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17
Decentraland
Decentraland
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18
Genius
Genius
GENIUS
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19
RealLink
RealLink
REAL
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20
Backpack
Backpack
BP
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21
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Aethir
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22
would
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WOULD
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23
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Horizen
ZEN
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24
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Comedian
BAN
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25
Data Network
Data Network
DATA
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26
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0x
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27
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DOG GO TO THE MOON
DOG
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UnifAI
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jellyjelly
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FLOW
FLOW
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Wormhole
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33
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Xphere
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Toshi
Toshi
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35
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
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Non-Playable Coin
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37
Zerebro
Zerebro
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38
Espresso
Espresso
ESP
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39
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USELESS COIN
USELESS
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40
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Mask Network
MASK
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41
Moo Deng
Moo Deng
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-%0,68
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42
LAB
LAB
LAB
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43
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Propy
PRO
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44
ME
ME
ME
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45
USDP
USDP
USDP
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46
Memecoin
Memecoin
MEME
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47
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ApeX Protocol
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48
Siacoin
Siacoin
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Degen
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50
Gensyn
Gensyn
AI
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$ 3,58M

Preguntas frecuentes

¿Qué es el ecosistema Pump.fun en el mercado de las criptomonedas?
El ecosistema Pump.fun engloba memecoins altamente especulativas generadas y comercializadas a través de la plataforma Pump.fun, que permite a cualquier usuario lanzar instantáneamente una nueva criptomoneda sin necesidad de conocimientos de programación.
¿Cómo funciona el mecanismo de curva de vinculación en el ecosistema Pump.fun?
El ecosistema Pump.fun utiliza una curva de vinculación matemática en la que el precio de un token recién lanzado aumenta automáticamente a medida que más usuarios lo compran, lo que garantiza liquidez instantánea sin depender de los creadores de mercado tradicionales.
¿Por qué el ecosistema Pump.fun experimenta una volatilidad extrema en sus tokens?
El ecosistema Pump.fun experimenta una volatilidad extrema debido a que la barrera para crear tokens es prácticamente nula, lo que da lugar a miles de tokens de microcapitalización impulsados únicamente por la cultura viral de internet y la rápida especulación minorista.
¿Qué sucede cuando un token de Pump.fun alcanza su objetivo de capitalización de mercado?
Cuando un token de Pump.fun alcanza un umbral de capitalización de mercado específico, la liquidez del token se migra automáticamente a un exchange descentralizado como Raydium, y el fondo de liquidez se bloquea permanentemente para evitar extracciones fraudulentas por parte de los desarrolladores.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Pump.fun, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.