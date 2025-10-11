El precio en vivo de Vision hoy es de 0.1122 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de VSN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de VSN en MEXC ahora.El precio en vivo de Vision hoy es de 0.1122 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de VSN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de VSN en MEXC ahora.

Más información de VSN

Info. de precios de VSN

Sitio web oficial de VSN

Tokenomía de VSN

Pronóstico de precios de VSN

Historial de VSN

Guía de compra de VSN

Conversor de moneda fiat a VSN

Spot de VSN

Futuros USDT-M de VSN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Vision

Precio de Vision(VSN)

Precio en vivo de 1 VSN en USD:

$0.1122
$0.1122$0.1122
-3.69%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Vision (VSN)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:02 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Vision (VSN)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006
24H Mín
$ 0.1241
$ 0.1241$ 0.1241
24H Máx

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 0.1241
$ 0.1241$ 0.1241

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-0.36%

-3.69%

-15.13%

-15.13%

El precio en tiempo real de Vision (VSN) es de $ 0.1122. Durante las últimas 24 horas, VSN se ha operado entre un mínimo de $ 0.1006 y un máximo de $ 0.1241, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VSN es de $ 0.22489627050756025, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0986046936835356.

En términos de rendimiento a corto plazo, VSN ha cambiado en un -0.36% en la última hora, -3.69% en 24 horas y -15.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Vision (VSN)

No.214

$ 392.09M
$ 392.09M$ 392.09M

$ 474.11K
$ 474.11K$ 474.11K

$ 471.24M
$ 471.24M$ 471.24M

3.49B
3.49B 3.49B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,187,141,494.435399
4,187,141,494.435399 4,187,141,494.435399

83.20%

ETH

La capitalización de mercado actual de Vision es de $ 392.09M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 474.11K. El suministro circulante de VSN es de 3.49B, con un suministro total de 4187141494.435399. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 471.24M.

Historial de precios de Vision (VSN) en USD

Siga los cambios de precios de Vision para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.004299-3.69%
30 Días$ -0.0464-29.26%
60 Días$ -0.1023-47.70%
90 Días$ +0.0022+2.00%
Cambio de precio de Vision hoy

Hoy, VSN registró un cambio de $ -0.004299 (-3.69%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Vision en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0464 (-29.26%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Vision en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, VSN experimentó un cambio de $ -0.1023 (-47.70%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Vision en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.0022 (+2.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Vision (VSN)?

Consulta la página Historial de precios de Vision ahora.

Qué es Vision (VSN)

Vision (VSN) es el token nativo del ecosistema Web3 de Bitpanda, una fuerza unificadora diseñada para hacer que Web3 sea accesible, tangible y gratificante para todos. Más allá del alcance de un token de intercambio convencional, Vision impulsa un ecosistema centrado en el usuario y conforme con las normativas, creado para el futuro de las finanzas descentralizadas en Europa y más allá.

Vision está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Vision de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de VSN para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Vision en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Vision sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Vision (USD)

¿Cuánto valdrá Vision (VSN) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Vision (VSN) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Vision.

¡Consulta la predicción del precio de Vision ahora!

Tokenómica de Vision (VSN)

Entender la tokenómica de Vision (VSN) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de VSN!

Cómo comprar Vision (VSN)

¿Buscas cómo comprar Vision? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Vision en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

VSN a monedas locales

1 Vision (VSN) en VND
2,952.543
1 Vision (VSN) en AUD
A$0.172788
1 Vision (VSN) en GBP
0.083028
1 Vision (VSN) en EUR
0.096492
1 Vision (VSN) en USD
$0.1122
1 Vision (VSN) en MYR
RM0.473484
1 Vision (VSN) en TRY
4.694448
1 Vision (VSN) en JPY
¥16.9422
1 Vision (VSN) en ARS
ARS$158.697924
1 Vision (VSN) en RUB
9.117372
1 Vision (VSN) en INR
9.95775
1 Vision (VSN) en IDR
Rp1,869.999252
1 Vision (VSN) en KRW
160.285554
1 Vision (VSN) en PHP
6.543504
1 Vision (VSN) en EGP
￡E.5.336232
1 Vision (VSN) en BRL
R$0.618222
1 Vision (VSN) en CAD
C$0.15708
1 Vision (VSN) en BDT
13.603128
1 Vision (VSN) en NGN
164.034156
1 Vision (VSN) en COP
$434.882712
1 Vision (VSN) en ZAR
R.1.9635
1 Vision (VSN) en UAH
4.65069
1 Vision (VSN) en TZS
T.Sh.274.999956
1 Vision (VSN) en VES
Bs21.2058
1 Vision (VSN) en CLP
$107.151
1 Vision (VSN) en PKR
Rs31.631424
1 Vision (VSN) en KZT
60.12798
1 Vision (VSN) en THB
฿3.664452
1 Vision (VSN) en TWD
NT$3.446784
1 Vision (VSN) en AED
د.إ0.411774
1 Vision (VSN) en CHF
Fr0.088638
1 Vision (VSN) en HKD
HK$0.872916
1 Vision (VSN) en AMD
֏42.72576
1 Vision (VSN) en MAD
.د.م1.023264
1 Vision (VSN) en MXN
$2.085798
1 Vision (VSN) en SAR
ريال0.42075
1 Vision (VSN) en ETB
Br16.46535
1 Vision (VSN) en KES
KSh14.441262
1 Vision (VSN) en JOD
د.أ0.0795498
1 Vision (VSN) en PLN
0.410652
1 Vision (VSN) en RON
лв0.491436
1 Vision (VSN) en SEK
kr1.067022
1 Vision (VSN) en BGN
лв0.188496
1 Vision (VSN) en HUF
Ft37.930332
1 Vision (VSN) en CZK
2.347224
1 Vision (VSN) en KWD
د.ك0.034221
1 Vision (VSN) en ILS
0.366894
1 Vision (VSN) en BOB
Bs0.773058
1 Vision (VSN) en AZN
0.19074
1 Vision (VSN) en TJS
SM1.034484
1 Vision (VSN) en GEL
0.30294
1 Vision (VSN) en AOA
Kz102.841398
1 Vision (VSN) en BHD
.د.ب0.042075
1 Vision (VSN) en BMD
$0.1122
1 Vision (VSN) en DKK
kr0.720324
1 Vision (VSN) en HNL
L2.932908
1 Vision (VSN) en MUR
5.102856
1 Vision (VSN) en NAD
$1.925352
1 Vision (VSN) en NOK
kr1.135464
1 Vision (VSN) en NZD
$0.195228
1 Vision (VSN) en PAB
B/.0.1122
1 Vision (VSN) en PGK
K0.475728
1 Vision (VSN) en QAR
ر.ق0.407286
1 Vision (VSN) en RSD
дин.11.31537
1 Vision (VSN) en UZS
soʻm1,351.806918
1 Vision (VSN) en ALL
L9.34065
1 Vision (VSN) en ANG
ƒ0.200838
1 Vision (VSN) en AWG
ƒ0.200838
1 Vision (VSN) en BBD
$0.2244
1 Vision (VSN) en BAM
KM0.188496
1 Vision (VSN) en BIF
Fr331.8876
1 Vision (VSN) en BND
$0.144738
1 Vision (VSN) en BSD
$0.1122
1 Vision (VSN) en JMD
$17.959854
1 Vision (VSN) en KHR
450.601932
1 Vision (VSN) en KMF
Fr47.5728
1 Vision (VSN) en LAK
2,439.130386
1 Vision (VSN) en LKR
Rs33.804738
1 Vision (VSN) en MDL
L1.89618
1 Vision (VSN) en MGA
Ar500.892216
1 Vision (VSN) en MOP
P0.894234
1 Vision (VSN) en MVR
1.71666
1 Vision (VSN) en MWK
MK193.781742
1 Vision (VSN) en MZN
MT7.16958
1 Vision (VSN) en NPR
Rs15.86508
1 Vision (VSN) en PYG
784.6146
1 Vision (VSN) en RWF
Fr162.3534
1 Vision (VSN) en SBD
$0.923406
1 Vision (VSN) en SCR
1.597728
1 Vision (VSN) en SRD
$4.305114
1 Vision (VSN) en SVC
$0.977262
1 Vision (VSN) en SZL
L1.92423
1 Vision (VSN) en TMT
m0.3927
1 Vision (VSN) en TND
د.ت0.3288582
1 Vision (VSN) en TTD
$0.758472
1 Vision (VSN) en UGX
Sh382.8264
1 Vision (VSN) en XAF
Fr63.2808
1 Vision (VSN) en XCD
$0.30294
1 Vision (VSN) en XOF
Fr63.2808
1 Vision (VSN) en XPF
Fr11.4444
1 Vision (VSN) en BWP
P1.585386
1 Vision (VSN) en BZD
$0.2244
1 Vision (VSN) en CVE
$10.64217
1 Vision (VSN) en DJF
Fr19.8594
1 Vision (VSN) en DOP
$7.042794
1 Vision (VSN) en DZD
د.ج14.601708
1 Vision (VSN) en FJD
$0.254694
1 Vision (VSN) en GNF
Fr967.164
1 Vision (VSN) en GTQ
Q0.854964
1 Vision (VSN) en GYD
$23.369016
1 Vision (VSN) en ISK
kr13.5762

Vision Recurso

Para conocer Vision más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Vision
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Vision

¿Cuánto vale Vision (VSN) hoy?
El precio en vivo de VSN en USD es de 0.1122 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de VSN en USD?
El precio actual de VSN en USD es de $ 0.1122. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Vision?
La capitalización de mercado de VSN es de $ 392.09M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de VSN?
El suministro circulante de VSN es de 3.49B USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de VSN?
VSN alcanzó un precio ATH de 0.22489627050756025 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de VSN?
VSN vio un precio ATL de 0.0986046936835356 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de VSN?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para VSN es de $ 474.11K USD.
¿VSN subirá más este año?
El precio de VSN podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de VSN para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:02 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Vision (VSN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de VSN a USD

Monto

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.1122 USD

Opera VSN

VSN/USDT
$0.1122
$0.1122$0.1122
-3.93%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros