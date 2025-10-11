Precio de WLFI(WLFI)
El precio en tiempo real de WLFI (WLFI) es de $ 0.1308. Durante las últimas 24 horas, WLFI se ha operado entre un mínimo de $ 0.0714 y un máximo de $ 0.1804, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WLFI es de $ 0.4600440080440167, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.09151658544301643.
En términos de rendimiento a corto plazo, WLFI ha cambiado en un -0.39% en la última hora, -10.32% en 24 horas y -35.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de WLFI es de $ 3.21B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 36.55M. El suministro circulante de WLFI es de 24.56B, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.08B.
Siga los cambios de precios de WLFI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -0.015098
|-10.32%
|30 Días
|$ -0.0678
|-34.14%
|60 Días
|$ +0.0808
|+161.60%
|90 Días
|$ +0.0808
|+161.60%
Hoy, WLFI registró un cambio de $ -0.015098 (-10.32%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0678 (-34.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, WLFI experimentó un cambio de $ +0.0808 (+161.60%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.0808 (+161.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
World Liberty Financial ($WLFI) es un token de gobernanza que impulsa un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) que promueve stablecoins basadas en el dólar estadounidense (USD) y tiene como objetivo preservar la dominancia global de dicha divisa.
WLFI está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en WLFI de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.
Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de WLFI para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre WLFI en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.
Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de WLFI sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.
Entender la tokenómica de WLFI (WLFI) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de WLFI!
¿Buscas cómo comprar WLFI? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir WLFI en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.
Para conocer WLFI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|10-10 18:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
|10-09 22:09:00
|Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
|10-09 06:24:00
|Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
|10-09 00:05:00
|Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
|10-08 11:51:08
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
|10-08 03:05:00
|Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.
