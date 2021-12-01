REAL

RealLink es un token utilitario líder en el ámbito Social-Fi, ampliamente utilizado para propinas, pagos y recompensas a creadores y para la interacción social. Su ecosistema ha superado los 30 millones de usuarios y continúa expandiéndose rápidamente.

NombreREAL

PuestoNo.339

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2,17%

Suministro de circulación1 374 041 752

Suministro máx.12 000 000 000

Suministro total2 947 108 975

Tasa de circulación0.1145%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.3700067490676573,2021-12-01

Precio más bajo0.000020000062829502,2023-11-17

Blockchain públicaTRX

Sector

Redes sociales

